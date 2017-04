Veröffentlicht am 7. April 2017 von wwa

OBERIRSEN – UNIKUM unterwegs in Oberirsen – Besichtigung der Schreinereiwerkstatt von Frank Seifen in Oberirsen am Samstag, 8. April. Gemeinsame Abfahrt ab Regionalladen UNIKUM um 14:30 Uhr.

Holz ist ein vielfältiger, nachwachsender natürlicher Rohstoff. Viele denken bei Holz zuerst ans Heizen, aber aus Holz wurden und werden immer noch traumhaft schöne und langlebige Haustüren, Möbel aller Art und Wohnungseinrichtungen hergestellt. Dabei gibt es kaum einen Menschen, der so in seiner Arbeit und in seinem Schaffensprozess aufgeht, wie der Schreiner Frank Seifen. Es ist faszinierend, mit welcher technischen Perfektion, Leidenschaft und Liebe zum Detail er seinen Beruf lebt und liebt. Und genau das verleiht auch seinen Möbelstücken Leben und lässt sie etwas ganz Besonderes sein. Jedes Stück ein Unikat mit einer eigenen Geschichte. Was aus einem Eichenstamm alles werden kann, das wollen wir uns gemeinsam zeigen und erklären lassen. Veranstalter ist der Förderverein für regionales nachhaltiges Wirtschaften. Kontakt: olaf.riesner-seifert@unikum-regionalladen.de