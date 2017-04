Veröffentlicht am 6. April 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – Bürgerinitiative Hümmerich im SWR 1 – Die BI Hümmerich macht darauf aufmerksam, dass der SWR1 Rheinland-Pfalz am kommenden Donnerstag, 6. April, um 19:30 Uhr, in der Hörfunksendung „Thema heute“ über die dritte Teilfortschreibung des LEP IV (Landesentwicklungsprogramms) und die geplanten Windräder am Hümmerich berichten wird. In diesem Zusammenhang wird die Bürgerinitiative BI Hümmerich und deren Ziel, die gleichnamige Erhebung zwischen Gebhardshain und Mittelhof vor der Bebauung durch Windkraftanlagen zu schützen, vorgestellt.