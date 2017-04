Veröffentlicht am 7. April 2017 von wwa

FRIESENHAGEN – Festgottesdienst mit „Turmbläser-Messe“ in der Barockkirche „St. Sebastianus“ und Osterfeuer an der Roten Kapelle in Friesenhagen – Am Ostersonntag wird um 18:30 Uhr in der Barockkirche „St. Sebastianus“ Friesenhagen mit einem Festgottesdienst das christliche Hochfest der Auferstehung Jesu Christi von den Toten gefeiert. Zelebriert wird die Festmesse von Pater Jaimon Jose CMI unter Mitwirkung von Gemeindereferent Werner Schürholz. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Kirchenchor „Caecilia“ und der „Horngruppe Wildenburgerland“ unter Leitung von Chorleiter Paul Hüsch mitgestaltet. Zum Vortrag kommt die „Turmbläser-Messe“ von Friedolin Limbacher.

Die Messe geht auf originale Turmmusiken aus dem 16. und 17. Jahrhundert zurück. Festliche Klänge, die in ihrer Entstehungszeit sicherlich Hits waren und zu festlichen Anlässen gespielt wurden. Der zeitgenössische Komponist Friedolin Limbacher (1914-1990) verband die liturgischen Texte mit den alten Kompositionen für Blechinstrumente. So sind die lateinischen Ordinarien von „Kyrie“ und „Agnus Dei“ in eine Pavanne von Tilman Susato aus dem Jahre 1543 gefasst – „Gloria“, „Sanctus und Benediktus“ werden mit feierlichen Klängen von Intraden und einem Ballo aus der Zeit um 1685 des Komponisten Johann Pezelius erklingen.

Die als „missa brevis“ verfasste Turmbläser-Messe wird schwungvoll begleitet von Thomas Hermann und Marie Hermann, Trompeten sowie Jule Hardtmann und Bernd Halberstadt, Posaunen. Auch das österlich geschmückte Gotteshaus durch Messnerin Tina Reuber unterstreicht die Freude über die Auferstehung Jesu Christi. Nach dem Festhochamt zieht die Gemeinde zum wenige Schritte entfernten Blumenberg, wo an der geschichtsträchtigen „Roten Kapelle“, einem Mahnmal aus der Zeit der Hexenprozesse das traditionelle Osterfeuer entzündet wird.