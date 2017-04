Veröffentlicht am 6. April 2017 von wwa

FRIESENHAGEN – „Heute ist der Siegestag“ – Barock-Konzert am Ostermontag in der Barockkirche Friesenhagen – Unter dem Motto „Heute ist der Siegestag“ findet am Ostermontag, 17. April, 16:00 Uhr, ein festliches Barock-Konzert in der „St. Sebastianuskirche“ Friesenhagen statt. Namhafte Komponisten des Barock werden an der Orgel von Adam Lenart sowie Lea Marie Lenart am Cembalo und der Sopranistin Hyun-Jung Lim aus Königswinter interpretiert. Die Musikprofis haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit Werken von Bach, Telemann, Krieger, Erlebach, Böddecker und Bräutigam den Osterjubel musikalisch in Szene zu setzen.

Neben gefühlvollen Arien vorgetragen von der Sopranistin Hyun-Jung Lim, am Cembalo begleitet durch Lea Marie Lenart, schwungvollen Orgeltoccaten und Cembalosuiten werden auch eine „ jazzverwandte Choralbearbeitungen“ über „Christ lag in Todesbanden“ von Konzertorganist Adam Lenart an der großen „Romanus-Seifert-Orgel“ zu hören sein. Die Künstler konzertieren ohne Gage, zu Gunsten der notwendigen Renovierung der Friesenhagener Orgel, einem Kleinod in der Dorfkirche, dass mit ihren 33 klingenden Registern auf drei Manualen und Pedal zu den „großen“ Orgeln in unserer Region zählt. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.

Die Sopranistin Hyun-Jung Lim aus Königswinter wuchs in Seoul/Korea auf. Mit 15 Jahren erhielt sie ersten Gesangsunterricht und absolvierte ein vierjähriges Bachelor-Studium, Fachbereich Gesang an der Kyung-Hee Universität Seoul. 1994 kam sie für ein Auslandssemester an die private Hochschule Wien und begann anschließend an der Kölner Universität ein Studium der Musikpädagogik mit dem Hauptfach Gesang und den Nebenfächern Chorleitung, Klavier und Querflöte. Nach dem Studienabschluss an der Kölner Universität 2006 erhielt sie wichtige musikalische und sprachliche Impulse bei der renommierten Kölner Konzertsängerin Ingrid Schmithüsen.

Von 2012 bis 2015 studierte Hyun-Jung Lim Barockgesang in der Klasse von Prof. Kai Wessel an der Abteilung für Alte Musik der Kölner Hochschule für Musik und Tanz. Den Master-Studiengang Barockgesang schloss sie im Februar 2015 hervorragend ab. Seit 1997 ist Hyun-Jung Lim als Konzertsängerin in Köln, Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis tätig. Sie erhielt Engagements an den Opern in Bonn und Wuppertal (Don Giovanni, Fledermaus, Otello, Evita, Der fliegende Holländer, Jephta, Orpheus, Fidelio) und konzertiert u.a. mit der Klassischen Philharmonie Bonn unter Leitung von Heribert Beissel.

Lea Marie Lenart, geboren in Bielefeld, studierte nach dem Abitur evangelische Kirchenmusik an der Hochschule für Musik Detmold und schloss 2006 mit dem A-Examen ab. Danach belegte sie ein Aufbaustudium Künstlerisches Orgelspiel an die Hochschulen für Musik Frankfurt und Saarbrücken zu Prof. Daniel Roth (St. Sulpice/ Paris) und Prof. Andreas Rothkopf. Die Konzertreifeprüfung legte sie 2010 in Saarbrücken mit Auszeichnung ab. Im Bereich der historischen Aufführungspraxis und des Cembalospiels bildete sie sich von 2012 bis 2015 im Masterstudiengang an der Abteilung für Alte Musik der Hochschule für Musik Köln weiter fort.

Als hauptamtliche Kirchenmusikerin ist sie seit 2007 für die Evangelische Kirchengemeinde Bonn-Hardtberg tätig, von 2013 bis 2016 war sie Kreiskantorin für den Ev. Kirchenkreis Bonn. Lea Marie Lenart ist Preisträgerin der Internationalen Orgelwettbewerbe in Mülheim an der Ruhr, Landsberg am Lech und beim Deutschen Musikwettbewerb in Bonn. Sie erhielt ein Stipendium des Deutschen Musikrats und wurde in die 53. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen.

Adam Lenart, geb. 1973 in Trzebnica/ Polen), heute hauptamtlicher Kirchenmusiker im Seelsorgebereich Morsbach – Friesenhagen – Wildbergerhütte, absolvierte nach dem Abitur sein künstlerisches Orgelstudium an der Musikakademie in Wrocław (Breslau) bei Andrzej Chorosiński mit Auszeichnung. Herausragende Studienleistungen ermöglichten ihm die Zulassung zur Orgel-Solistenklasse am Jütländischen Musikkonservatorium in Aarhus (Dänemark) bei Domorganist Anders Riber, wo er das Solistendiplom mit Debütkonzerten in Kopenhagen und Aarhus 1998 erwarb.

Ein DAAD-Stipendium führte ihn anschließend zu Gerhard Weinberger an die Hochschule für Musik Detmold, wo er das katholische Kirchenmusikstudium mit dem höchsten A-Examen 2006 abschloss.

Adam Lenart wurde bei internationalen Orgelwettbewerben ausgezeichnet, u.a. Feliks-Nowowiejski-Preis in Poznań, Frank-Martin-Preis für die beste Interpretation von Martins Passacaglia in Saint-Maurice (Schweiz) und Erster Preis/ Hermann-Schroeder-Preis im Trierer Dom.