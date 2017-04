Veröffentlicht am 6. April 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – 12 kleine Weltraumexperten in Aktion – Erfolgreicher Raketen-Workshop in Gebhardshain – In Gebhardshain fand ein Workshop rund um das Thema „Raketen und Weltall“ für junge Forscher statt. Das Angebot der Kreisjugendpflege Altenkirchen und Frühes Forschen Rhein-Main sorgte für große Begeisterung und war komplett ausgebucht. Die 12 kleinen Forscher bauten unter fachkundiger Anleitung der Naturwissenschaftlerin Mara Waldschmidt zum Einstieg eine Meteoritenschleuder. Später konstruierten sie die erste kleine Rakete, die umgehend gestartet wurde. Dabei war auch der ein oder andere Fehlstart zu beobachten. Als Abschluss des Workshops bauten die technikbegeisterten, angehenden Weltraumforscher alle gemeinsam eine große Flaschenrakete, die mittels Druckluft von einer Startrampe abgeschossen wurde.

Bei diesem und zahlreichen weiteren Angeboten der Kreisjugendpflege erlernen die Kinder auf diese Art und Weise spielerisch und altersgerecht die Welt von Wissenschaft und Technik kennen. Sie erarbeiten sich anhand von verblüffenden Experimenten Naturgesetze und erfahren auf diese Weise, wie ihre Umwelt in Biologie, Physik, Chemie und Mathematik funktioniert.

Informationen zu weiteren Angebote der Kreisjugendpflege unter 0 26 81 81- 25 41 oder Email jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.

Foto: Mara Waldschmidt, Naturwissenschaftlerin bei Frühes Forschen Rhein-Main (l.) wurde von der Kreisjugendpflege Altenkirchen eingeladen um mit 12 Kindern und Jugendlichen in einem Raketen-Workshop in Gebhardshain die verblüffende Welt der Technik kennenzulernen und sie so zu Weltraumexperten werden zu lassen.