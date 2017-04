Bezirksversammlung der DPSG Pfadfinder Bezirk Rhein-Wied

Veröffentlicht am 6. April 2017 von wwa

NEUWIED – In Bezirksversammlung Zukunft geplant: „DPSG-Pfadfinder im Bezirk Rhein-Wied packen es an“. – Einen Rückblick auf die Aktivitäten im Vorjahr und die Planung neuer Aktivitäten war Inhalt der Bezirksversammlung der neun Pfadfinderstämme des Bezirkes Rhein-Wied der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG). Zahlreiche wertvolle Aktivitäten führten zu einer guten Bilanz: Gemeinsame Aktionen wie den Wölflings-Jungpfadfinder Aktionstag im vergangenen Juni und die Arbeit in den Gemeinden in den regelmäßigen Gruppenstunden der verschiedenen Altersstufen sowie das Engagement vor Ort in zahlreichen Aktionen, wie der Bolivien- Kleidersammlung und den Friedenslichtaktionen im Advent, zeigen hohen Einsatz.

Die Delegierten der Stämme aus Stadt und Kreis Neuwied befassten sich auch mit den aktuellen Herausforderungen an das Ehrenamt: Vielfach fehlen mutige junge Erwachsene, um Gruppenstunden zu leiten. Als Reaktion darauf legt das Bezirksamt als Organ des Bezirkes in diesem Jahr seinen Schwerpunkt auf die Förderung von Leiterausbildung. Damit werden die Stämme und die Leiter selbst zumindest finanziell entlastet.

Vom 25.bis 27. August planen die Pfadfinderstämme ein großes Bezirkszeltlager im nahen Brexbachtal bei Bendorf/Sayn. Sie rechnen mit 250 bis 300 teilnehmenden jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Das Zeltlager soll Begegnung und ein Kennenlernen der Leiter, Kinder und Jugendlichen ermöglichen. Seit 2001 wird es das erste Zeltlager dieser Art im Bezirk sein. Bei den Planungen kann die Vorbereitungsgruppe auf die Hilfe der diözesanen Arbeitskreise der Pfadfinderstufen zählen.

„Wenn die Stämme im Bezirk wieder enger zusammenrücken und mehr gemeinsame Aktionen und Erlebnisse ermöglicht werden, wird vielleicht auch ein Nachfolger im Bezirksvorstand gefunden“, ist Bezirksvorsitzender Nikolaj Stollhof zuversichtlich. Mit der Bezirksversammlung 2018 endet seine Amtszeit nach drei Jahren. Aus beruflichen Gründen wird er nicht erneut kandidieren. Gesucht werden Nachfolger,die den Bezirk zusammenhalten, die Runden der Stammesvorsitzenden begleiten und den Bezirk weiter voranbringen wollen. „Dieses Amt ist sehr vielfältig! Der Vorstand vertritt die Interessen des Bezirks nach außen und vernetzt sich mit anderen Pfadfindern in der Region und im Diözesanverband. Dabei werden neue Ideen und Anregungen ausgetauscht und im eigenen Bezirk umgesetzt“, erklärte die Vorsitzende des Nachbar-Bezirkes Koblenz, Nina Ketzner, die als Gast die Versammlung erlebte. Der in der Versammlung gewählte Wahlausschuss wird nun dem Vorstand bei dieser schwierigen Suche zur Seite stehen.

In den Kreis der Referenten der Bezirksleitung ernannte Nikolaj Stollhof Johanna Blum vom Stamm Gladbach zur Bezirksreferentin für die Pfadfinderstufe. Darüber hinaus wurde Michael Meurer vom Stamm Feldkirchen als Referent für Internationales ernannt. Im Ausblick wies er darauf hin, dass gerade die veraltete Homepage des Bezirks Rhein-Wied überarbeitet und den aktuellen Standards angepasst wird. „Der Blick in die Zukunft macht Mut! Also packen wir es an!“, so der Bezirksvorsitzende.