Veröffentlicht am 5. April 2017 von wwa

DAADEN – Chor begrüßt den Lenz in der Sparkasse in Daaden – Unter dem Motto „Der Lenz ist da“ gab der Gemischte Chor Daaden jetzt in der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Daaden ein kleines Frühlingskonzert. Nachdem der stellvertretende Geschäftsstellenleiter Alexander Schön die Sänger/innen begrüßt hatte, konzertierten die Musiker nachmittags eine Stunde lang vor Mitarbeitern, Kunden und Gästen. Der Chor servierte bei herrlichem Wetter einen bunten Melodienstrauß aus Frühjahrsliedern. Zur Freude der Zuhörer befanden sich auch einige Schlagermelodien von Udo Jürgens, Nana Mouskouri und ABBA im Programm.

Chorleiter Roland Imhäuser, der humorvoll durchs Programm führte, bedankte sich auch im Namen der Chormitglieder bei der Geschäftsstellenleitung für die freundliche Einladung und die bereits häufige Unterstützung des Chores bei besonderen Projekten und zu besonderen Anlässen. Der Liederreigen endete auf Wunsch der Zuhörer mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“.