Fahranfänger wird Fahrerlaubnis los

Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

RENGSDORF – Führerscheinbeschlagnahme nach Straßenverkehrsgefährdung in Rengsdorf – Ein ortsunkundiger 18jähriger Fahrer eines Mercedes 270 CDI befuhr am Montag um 13:10 Uhr den Beschleunigungsstreifen der B 256, Anschlussstelle Rengsdorf Nord, in Fahrtrichtung Neuwied. Am Ende des Beschleunigungsstreifens hielt er bis zum Stillstand an.

Da sein Navigationsgerät anzeigte, dass er die B 256 in die andere Fahrtrichtung hätte befahren müssen, lenkte der Fahrer nach links ein und fuhr auf die Schnellstraße auf, um zu wenden. Dabei fuhr er mit seinen Wagen quer über die Fahrbahn über die durchgezogene Begrenzungslinie auf den linken der beiden Fahrstreifen, die in Fahrtrichtung Straßenhaus führen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 66jähriger Autofahrer den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Straßenhaus. Um eine Kollision zu vermeiden, musste er nach rechts ausweichen und so stark abbremsen, dass sein ABS auslöste. Der Fahranfänger fuhr nach einem Wendemanöver um 180 Grad die gleiche Strecke zurück und prallte frontal gegen die Schutzplanke neben dem Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Neuwied. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein.