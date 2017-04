Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

WALDBREITBACH – Trunkenheitsfahrt in Waldbreitbach – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, am Montagabend, 03. April, um 19:15 Uhr im Strandbadweg in Waldbreitbach, wurde beim 72jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille.

Der Fahrer aus der VG Waldbreitbach war bereits im Februar in einem gleichgelagerten Fall in Erscheinung getreten. Die Weiterfahrt mit dem Kleinkraftrad wurde untersagt.