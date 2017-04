Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

KROPPACH – Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen Kroppach und Mudenbach – Am Montag, 03. April, kam es auf der L 265 zwischen Kroppach und Mudenbach zu einem Verkehrsunfall, als ein Autofahrer einem die Fahrbahn überquerenden Eichhörnchen auswich und so einen entgegenkommenden Wagen ebenfalls zu einem Ausweichmanöver zwang, in dessen Verlauf der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, das sich überschlug und letztlich im Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer wurde verletzt, der Wagen erheblich beschädigt.