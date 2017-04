Motorradfahrer in Mudersbach schwer verunglückt

Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

MUDERSBACh – Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Ein 40jähriger Kradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 03. April, gegen 19:08 Uhr, in Mudersbach in noch unbekannten Ausmaß an einem Bein verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Der 28jährige Unfallverursacher hatte mit seinem Pkw die Industriestraße in Richtung Brachbach befahren und beabsichtigte nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der 28jährige das entgegenkommende Motorrad. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und der Kradfahrer stürzte. Der Motorradfahrer wurde zur Behandlung in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.