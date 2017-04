,,Kultur in den Häusern“ in Forstmehren

Veröffentlicht am 5. April 2017 von wwa

FORSTMEHREN – ,,Kultur in den Häusern“ – Für Sonntag, 14. Mai hat sich die Ortsgemeinde Forstmehren/Kreis Altenkirchen eine ganz besondere Art von Dorffest einfallen lassen. Unter dem Motto ,,Kultur in den Häusern“ werden in verschiedenen Häusern im Dorf, über den ganzen Tag verteilt, künstlerische Delikatessen in Form von Musik, Tanz, Malerei, eine Vernissage zu einer Fotoausstellung, Kunsthandwerk und Zeitgeschichte präsentiert.

Auch eine Lesung für kleine und große Kinder ist dabei. Für gutes Essen, auch vegetarisch, und Getränke sorgt den ganzen Tag über das zentral gelegene, neueröffnete Mehrbach-Restaurant. Alle sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist überall frei. Ab 11:30 Uhr geht’s los.