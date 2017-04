Veröffentlicht am 5. April 2017 von wwa

PRACHT – In Wickhausen entsteht ein Mehrgenerationenplatz – Spielgeräte sind da – Endlich kann es los gehen – In der vergangenen Woche wurden die Spielgeräte für die Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes in Wickhausen geliefert. Die Geräte für die Erwachsenen werden im nächsten Monat geliefert. Nun soll zeitnah mit dem Aufbau der Spielgeräte und der Gestaltung des Platzes begonnen werden. Nach den Osterferien werden jeweils an den Wochenenden Arbeitseinsätze durchgeführt. Da die Geräte in Eigenleistung aufgestellt werden sollen, bittet die Ortsgemeinde die Bürger um Unterstützung. Einzelne Termine werden noch öffentlich bekannt gemacht. Wer sich über die Zeiten und den Umfang der Arbeiten auf dem Spielplatzgelände in Wickhausen informieren möchte kann gerne den Ortsbürgermeister Udo Seidler ansprechen oder unter der Telefonnummer 67245 oder Handyanschluss 01701850952 anrufen. Die Spielplätze in Pracht und in Niederhausen sind nach der Winterpause wieder für den Spielbetrieb frei gegeben.