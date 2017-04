Gegen Straßenlaterne gefahren und stiften gegangen

Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

GIELEROTH – Verkehrsunfallflucht – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr zwischen Sonntag und Montag, 02 auf 03. April, in der Zeit zwischen 14:00 und 08:20 Uhr, mit seinem PKW die B 8 aus Richtung Berod kommend in Richtung Altenkirchen. An der Einmündung „Zum Herzberg“ wollte er rechts abbiegen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Abschließend entfernte er sich vom Unfallort. Den Schaden beziffert die Polizei mit circa 1.000 Euro.