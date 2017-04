Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

ST. AUGUSTIN-HANGELAR – 62 Jähriger aus Sankt Augustin wird vermisst – Seit Freitag, 31. März, wird der 62jährige Rudolf G. aus Sankt Augustin Hangelar vermisst. Der Mann, der an kardiologischen und neurologischen Erkrankungen leidet, hat am späten Vormittag die eheliche Wohnung unbemerktverlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Da er auch die benötigten Medikamente nicht bei sich hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, auch mit Hilfe von Maintrailer Suchhunden, verliefen ohne Erfolg.

Rudolf G. ist möglicherweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Raum Köln/Bonn/Rhein-Sieg unterwegs. Er trägt eine graue Jeanshose, ein himmelblaues Hemd und eine grüne Lodenjacke. Die Ermittler fragen: „Wer hat Rudolf G. seit letzten Freitag gesehen?“ „Wer kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?“ Infos nimmt die Polizei unter Telefon: 02241 541-3321 entgegen. (Ri/lf)