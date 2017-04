17jähriger Jugendlicher entzieht sich der Polizeikontrolle

Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

NEUWIED – Verfolgungsfahrt; ein teures Vergnügen – Am Samstagmorgen, 01. April, gegen 02:20 Uhr stellte die Polizei in Neuwied in der Dierdorfer Straße ein Kleinkraftrad, besetzt mit Fahrer und Sozius, fest. Als dieses kontrolliert werden sollte, wollte sich der Fahrer, ein 17jähriger Jugendlicher, der Kontrolle entziehen. Nachdem dem jungen Mann zunächst die Flucht glückte und er sämtliche Anhaltezeichen der Polizei ignorierte, sein Sozius ihn sogar durch Gesten mehrfach aufforderte, anzuhalten, wurden er und sein Gefährt letztlich an seiner Wohnanschrift festgestellt. Auch war rasch der Grund seiner Flucht geklärt: der junge Mann hatte augenscheinlich sein Zweirad frisiert, keinen Führerschein und war merklich angetrunken. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und das Zweirad zwecks Begutachtung sichergestellt.