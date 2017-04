Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

PRACHT – AWB verteilt Schutzhandschuhe und Trinkflasche an Kinder – Bevor die Flursäuberungsaktion in der Gemarkung Pracht gestartet wurde, überreichte Melanie Henn vom Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Altenkirchen an die teilnehmenden Kinder hochwertige Schutzhandschuhe und eine Trinkflasche. Als erstes Kind erhielt Marie-Lou die Ausrüstung. Nachdem weitere zehn Kinder sich dem Umwelttag der Gemeinde angeschlossen hatten wurden auch diese mit Schutzhandschuhe und Trinkflasche ausgestattet. Bevor es in den Wald ging konnten die Kinder ihre Trinkflasche im Sportheim auffüllen. Ortsbürgermeister Udo Seidler bedankte sich bei Frau Henn für diese gelungene Überraschung, soll sie doch unsere jüngsten Mitbürger motivieren stets die Umwelt sauber zu halten.