PRACHT – Frauenchor Pracht feiert im Mai Sommerfest – Der Frauenchor Pracht lädt alle Mitbürger herzlich zum Sommerfest 2017 ein. Das Fest beginnt am Samstag, 20. Mai um 19:00 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein bei Musik und Tanz. Am Sonntag, 21. Mai wird ab 11:00 Uhr ein zünftiger Frühschoppen gefeiert. Ab 14:00 Uhr bieten die Sängerinnen leckeren Kuchen und Kaffee an.

An beiden Tagen tragen befreundete Chöre mit ihren Liedvorträgen zur Feier bei. Für zünftige Musik sorgt das Disco-Team „ Magic-Music-Event“. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Über viele Gäste auf dem Festplatz in Pracht freuen sich die Sängerinnen des Frauenchores Pracht.