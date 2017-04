Gerade aus der Haft entlassen und schon wieder straffällig

Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

BAD Hönningen – Spektakuläre Inbesitznahme eines Personenwagens – Am Freitagnachmittag, 31. März, um 15:55 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bad Hönningen in der Straße Im Mannenberg, eine 79jährige Frau von einem Mann angesprochen, der von ihr die Herausgabe des Autoschlüssels und der Fahrzeugpapiere forderte. Er stieß sie zu Boden und entriss ihr die Autoschlüssel. Anschließend flüchtete er mit dem Ford Mondeo, Farbe Silber mit Neuwieder Kreiskennzeichen in unbekannte Richtung.

Die unglaubliche Situation wurde durch einen anderen Kunden des Supermarktes auf dem Handy festgehalten. Das Opfer erlitt bei der Aktion glücklicherweise nur eine leichte Verletzung am Arm. Der Mondeo wurde am gleichen Tag um 17:30 Uhr verlassen in Andernach, fast mittig auf einer stark frequentierten Einmündung, aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Am Samstag, 01. April, bemerkte eine aufmerksame Streifenbesatzung aus Andernach, die die Videoaufzeichnung der Tat gesehen hatte, den gesuchten Straftäter spazierend in Andernach. Der 56jährige Mann, der erst vor 12 Tagen aus der Haft entlassen worden war, wurde festgenommen.