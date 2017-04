17jähriger Fahrer mit nicht zugelassenen und versicherten Kraftrad unterwegs

Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

STEINEBACH – Verkehrsunfall mit nicht zugelassenen Krad – Der 17jährige Fahrer eines nicht zugelassenen und versicherten Kraftrades verursachte am späten Sonntagnachmittag, 02. April, gegen 18.34 Uhr, in Steinebach einen Verkehrsunfall. Der Kradfahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er hatte die Bahnhofstraße aus Richtung Gebhardshain befahren. Am Kreisverkehr in der Hauptstraße bog er nach rechts in Richtung Malberg ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Kradfahrer nach links auf die Gegenfahrspur und kollidiert seitlich mit einem aus Richtung Malberg entgegenkommenden Fahrzeug. Die 41jährige Fahrerin des Pkw hatte schon bei der Annäherung an den Kreisverkehr den schnell fahrenden Kradfahrer bemerkt und etwa fünf Meter vor dem Kreisverkehr angehalten. Dennoch konnte der Zusammenstoß nicht vermieden werden. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Der 17jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.