Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

BOROD – Heckenbrand in Borod – Am Samstagabend, 01. April, geriet gegen 18:20 Uhr im Meisenweg in Borod, ausgelöst durch Funkenflug eines auf dem Nachbargrundstück aufgestellten Kohlegrills, eine Hecke in Brand. Im Zuge dieses Brandes wurden dort gelagerte Leichtmetallfelgen und Holz zerstört. Die Feuerwehren Borod, Wahlrod und Mudenbach löschten den Brand.