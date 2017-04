Geschwindigkeitsmessung in Wissen – Neun Fahrer erwartet ein Fahrverbot

Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

WISSEN – „Schneller“ Sonntag – Geschwindigkeitskontrolle in Wissen – Zur Bekämpfung der Hauptunfallursache „Geschwindigkeit“ wurden durch Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz am Sonntag, 02. April, vormittags Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 278 außerhalb der Orte zwischen Wissen und Morsbach (NRW) durchgeführt.

In Fahrtrichtung Wissen wurden insgesamt 66 Fahrzeuge gemessen. Davon bekommen 47 der verantwortlichen Fahrer/innen eine gebührenpflichtige Verwarnung, während die anderen 19 ein Bußgeldverfahren und Punkte in Flensburg erwartet. Fünf der Fahrer waren so schnell, das sie sogar mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Auf der Gegenfahrspur Richtung Morsbach (NRW) wurden sogar 76 Fahrzeuge gemessen. Von diesen bekommen 52 ein Verwarnungsgeld und 19 ein Bußgeldverfahren. Vier davon haben ein Fahrverbot zu erwarten.