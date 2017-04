Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

KIRCHEN – Kleiderstube der Stadt Kirchen (Sieg) – Die Kleiderstube in Kirchen wird am Mittwoch, 12. April, aufgrund von Putz- und Räumarbeiten, geschlossen bleiben. In der darauffolgenden Woche, Mittwoch, 19. April, werden sich die Öffnungszeiten der Kleiderstube ändern. Die Öffnungszeiten sind dann immer mittwochs von 10:00 bis 15:00 Uhr. Stadtbüro Kirchen (Sieg), Villa Kraemer, Lindenstraße 7, 57548 Kirchen (Sieg), Telefon: 02741/ 95 72 – 12.