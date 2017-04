Veröffentlicht am 3. April 2017 von wwa

ASBACH – Brennender Personenwagen in Asbach – Am Montag, 03. April, wurde um 09:25 Uhr ein brennender Wagen auf der Hauptstraße in Asbach gemeldet. Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet der Wagen plötzlich in Brand. Der 44jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Asbach konnte seinen Wagen nur noch vor einer Gaststätte abstellen und das Fahrzeug verlassen. Durch das Feuer wurde nicht nur der Wagen total beschädigt, sondern auch Teile der Fassadenfront der Gaststätte. Die Bewohner des Anwesens wurden vorsorglich evakuiert. Das Feuer wurde schließlich durch die freiwillige Feuerwehr Asbach gelöscht.