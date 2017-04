Veröffentlicht am 4. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK-Seniorenreise an die Mosel im Wonnemonat Mai – noch Plätze frei! –„Für Kurzentschlossene hat der DRK-Kreisverband Altenkirchen bzw. der Reise-Kooperationspartner Müller-Reisen, Hachenburg, noch einige Plätze für eine fünftätige Reise an die Mosel frei“, so Anne Schneider vom DRK-ReiseService.

Die Kurzreise beginnt am Sonntag, 14. und endet am Freitag, 19. Mai. Der Reisebus bleibt für Ausflüge vor Ort. „Wir haben für unsere Gäste im Hotel Deutschherrenhof in Zeltingen/Rachtig Zimmer inklusive Halbpension gebucht“ schwärmt Anne Schneider. „Wer noch mit möchte, kann mich gerne anrufen. Ich bin telefonisch unter: 02681 800642 beim DRK zu erreichen“.