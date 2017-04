Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

HELMENZEN – Der „Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege“ hat nach einer kleinen Win­terpause seine Arbeit wieder aufgenommen – Im März fand die Jahreshauptversammlung des „Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege“ statt. Insgesamt waren 18 Mit­glieder des Vereins anwesend. Es wurden einige wichtige Entscheidungen getroffen. Einerseits wurde der Sitz des Vereins geändert, der jetzt lautet: Hauptstraße 13 in 57635 Hirz-Maulsbach; erreichbar für Informationen und Terminab­sprachen ist dieser per Telefon: 02686 1790 und Email: kohl_helmut@t-online.de. Anderer­seits ist der Vorstand mit dem 2. Vorsitzenden Helmut Kohl, dem Kassierer Armin Zimmer­mann und dem Mitglied Helmut Wagner bis zur turnusgemäßen Wahl im Jahre 2018 bestätigt worden. Festgelegt wurde, dass die, an jedem 1. Freitag im Westerwälder Hof, stattfindenden Zusammenkünfte um 19:00 Uhr beginnen. Die beschlossenen Ak­tivitäten, Ausflüge, Fahrten und Treffen, werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Arbeitskreis, einer alten Tradition folgend, veranstaltete den Jahresrück­blick 2016 mit insgesamt etwa 60 Gästen im Westerwälder Hof. Es waren viele Mit­glieder und Förderer des Vereins aus Unternehmen, Kreditinstituten, Politik und eine Vielzahl von Ortsbürgermeistern der Verbandsgemeinde Altenkirchen, um die Aktivitäten des Arbeitskreises im Jahre 2016 Revue passieren zu lassen. Einem Vortrag zum Thema „Wesen und Wirken des Sozialre­formers Raiffeisen – Weltkulturerbe!“ trugen Helmut Wagner ein Gedicht von Paula Hell über Friedrich-Wilhelm Raiffeisen und Walter Ochsenbrücher ein kurzweiliges Mundartgedicht vor.

Die Museumsscheune in Helmenzen wird am 01. Mai wieder bei Kaffee und Kuchen eröffnet. Von Anfang Mai bis Ende September ist die Museumsscheune jeden Sonn- und Feiertag von 14:00 bis 17:00 Uhr für Besucher geöffnet. An diesen Tagen ist immer ein Mitglied des Arbeitskreises vor Ort, das die Besucher gerne durch die Scheune führt und Fragen beantwortet. (anko) Fotos: Helmut Kohl