Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

ELKHAUSEN – Schaukasten begrüßt Ostertage – Der rührige Verein Dorfgemeinschaft Katzwinkel-Elkhausen hat seinen Schaukasten ganz auf Ostern eingestellt. Seit gestern sind hier farbenfrohe Tulpen und ein Blick auf den Wasserlauf bei Alsenthal zu sehen. Dazu widmet sich die Initiatorin dem Brauch des Osterwassers.

Demnach schöpft man in der Osternacht Wasser aus einem Flusslauf. Es soll besonders lange halten und extra feine Haut geben, wenn man sich damit wäscht. Wasser gilt ohnehin als Ursymbol des Lebens und der Fruchtbarkeit, sicher auch in Katzwinkel und Elkhausen. Der Schaukasten wird übrigens monatlich neu bestückt. Er steht an der Katzwinkeler Hauptstraße in Höhe des Grubendenkmals und der Grundschule.