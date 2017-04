Flächenbrand in Hamm/Sieg

Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

HAMM – Flächenbrand in Hamm schnell gelöscht –Am Sonntagnachmittag, 02. April, wurde die Feuerwehr Hamm/Sieg gegen 16:30 Uhr alarmiert, um einen Flächenbrand zu löschen. In der Hüttengasse in Hamm hatten sich circa 25 Quadratmeter Böschung am Waldrand zur Bundesstraße 256 hin entzündet. Die Anwohner eines nahen Wohnhauses hatten beim Eintreffen der Hammer Wehr schon selbst mit einem Gartenschlauch schlimmeres verhindert. Die Einsatzkräfte nahmen den Schnellangriffsschlauch des Tanklöschfahrzeugs vor und löschten noch kleine Glutnester ab. Mit der Wärmebildkamera wurde nochmal alles kontrolliert. Nach wenigen Minuten konnte der Einsatzleiter Feuer aus melden. Die Hammer Wehr war mit zwei Fahrzeugen und fünf Feuerwehrleuten im Einsatz. (am) Foto: Alexander Müller