Findling, Stein des Anstosses

Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

RAUBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Am Sonntag, 02. April, stellten die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme einer Streitigkeit in Raubach einen Verkehrsunfall fest. Ein 50jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Verbandsgemeinde Asbach hatte sich mit seinem Fahrzeug auf einem Findling auf dem Parkplatz in der Elgerter Straße in Raubach festgefahren.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer deutliche Hinweise auf einen aktuellen Alkoholeinfluss fest. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.