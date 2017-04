48jährige Radfahrerin zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

ASBACH – Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt – Am Samstag, 01. April, befuhr eine 48jährige Radfahrerin aus der Verbandsgemeinde Asbach die Straße an der Jugendherberge in Asbach. Aus bis dato noch ungeklärter Ursache, jedoch definitiv ohne Fremdeinwirkung, kam die Radfahrerin auf der abschüssigen Straße zu Fall. Sie zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.