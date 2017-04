Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Historische Wanderung statt Neujahresempfang – FWG besucht Historisches Quartier und Bismarckturm – Die FWG Altenkirchen hatte zu einer Wanderung eingeladen, bei der das „Historische Quartier“ und der Bismarckturm in Altenkirchen besucht wurden. Treffpunkt war bei strahlendem Sonnenschein der Marktplatz in Altenkirchen. Von dort ging es in die Räume des Historischen Quartiers. Hier wurden die zahlreich erschienenen Mitglieder, Freunde und Gönner der FWG von den Vorstandsmitgliedern Andrea Ackermann und Jürgen Kugelmeier begrüßt. Uli Stope, der anwesende Hausherr führte durch die Historie der Stadt Altenkirchen und stellte das Quartier vor.

Die FWG ist stolz auf ihren großen Anteil an der Entstehung des HQ, war sie es doch, die den Stein im Stadtrat ins Rollen brachte. Die Ziele des Historischen Quartiers, das unter dem Dach des Fördervereins Bismarckturm e.V. firmiert, sind immer noch identisch mit denen der Heimatfreunde vor fast 50 Jahren: Zu sammeln, was noch an Erinnerungsstücken aus der Altenkirchner Vergangenheit vorhanden ist. Dabei handelt sich in erster Linie um alte Fotografien, Fundstücke und Dokumente.

Auf die Besucher wartet historisches Material aus über drei Jahrhunderten: Bilder alter Straßenansichten, aus dem Gastgewerbe, aus Vereinen, von Sportereignissen, von Unternehmen und Unternehmern, von Menschen und Originalen der Stadt Altenkirchen, von Veranstaltungen, Märkten Umzügen und Jubiläen. Dazu ergänzen Dokumente der Heimatgeschichte das Material. Fundstücke aus der Schlacht bei Altenkirchen von 1796 bis zum zweiten Weltkrieg, diverse Textdokumentationen und Erinnerungen aus der Entwicklung der Partnerschaft mit der französischen Stadt Tarbes, vervollständigen die Sammlung.

Auch die Stadtführer werden mit in das Aufgabenfeld des Historischen Quartiers eingebunden. Die „Standorte“ des Fördervereins, wie das Quartier in der Marktstraße und der Bismarckturm auf dem Dorn versprechen kurzweilige Faszination. Während des Aufenthaltes versorgte FWG Mitglied Jörg Gerhards die Anwesenden mit einem kleinen Imbiss.

Nach einem Dankeschön an Uli Stope und einer kleinen Spende an das HQ, führte die Wanderung die FWG durch das Wiesental zum Bismarckturm. Hier gesellte sich der Stadtbürgermeister und MdL Heijo Höfer zu den politischen Wanderern. Neben der Geschichte zum Bismarckturm entwickelten sich lockere Gesprächsrunden, auch über politische Themen. Der herrliche Ausblick vom Turm in die Umgebung von Altenkirchen, tat sein Übriges. Die gesellige Runde wanderte weiter zum Gasthaus „Im Wiesental“. Bei deftigen Speisen und Getränken wurden allerlei Themen diskutiert. (jüku) Fotos: Privat