Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

ELKHAUSEN – Diebstahl einer Gartenbank – In der Nacht zum Freitag, 31. März, wurde aus dem Eingangsbereich vom Haus Marienberge Arche Noah in Katzwinkel-Elkhausen eine metallene Gartenbank mit Polster entwendet. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache in Wissen unter der Telefon: 02742/935-0