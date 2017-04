Alkoholfahrt am Klingeldeckel mit abschließenden Unfall

Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer – In Hachenburg stürzte am Samstagabend, 01. April, ein Radfahrer in der Nisterstraße und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Noch während der Behandlung durch den Rettungsdienst fiel auf, dass der 26jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 1,94 Promille. Da dieser Wert auch für das Fahrradfahren deutlich zu hoch und nicht erlaubt ist, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, eine Strafanzeige erstattet und ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt.