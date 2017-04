Fahren unter Alkoholeinfluß und Fahrerfluch

Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

OBERROSSBACH/BAD MARIENBERG – Fahren unter Alkoholeinfluß und Fahrerflucht – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Oberroßbach verließ ein 29jähriger Beteiligter mit dem Fahrzeug einer Bekannten die Örtlichkeit. Die Person wurde mit deutlichen Verletzungen und einem Alkoholwert von 1,95 Promille am Sonntagmorgen, 02. April, gegen 07:30 Uhr durch eine Polizeistreife angetroffen. Hinweise oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machte die Person nicht. Nach einer Blutentnahme und Rücksprache mit der Fahrzeughalterin wurde der unfallbeschädigte Wagen in der Bachstraße in Bad Marienberg bei einer Nachsuche gefunden. Beide Felgen auf der rechten Seite waren beschädigt, die Reifen waren platt. Außerdem befanden sich Kratzer an der hinteren Stoßstange. An welcher Örtlichkeit der Fahrer hatte, wurde nicht in Erfahrung gebracht, da er keine Angaben zur Sache machte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurden verschiedene Strafanzeigen gegen ihn erstattet.