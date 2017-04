Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

BAD Marienberg – Mülltonnenbrand in Bad Marienberg – Am frühen Sonntagmorgen, 02. April, wurde der Rettungsleitstelle in Montabaur ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Marienberg gemeldet. Eine Mülltonne für Papier in einem Abstellraum neben dem Haus war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dadurch wurden insgesamt zwei Mülltonnen und die Wände des Abstellraums beschädigt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bad Marienberg und Hahn mussten zur Brandbekämpfung ausrücken. Eine Gasleitung wurde vorsorglich abgestellt.