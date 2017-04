Die Polizei, dein Freund und Helfer

Veröffentlicht am 1. April 2017 von wwa

KATZWINKEL – Blaumann oder blaue Uniform, die Polizei ist immer einsatz- und hilfsbereit – Kein Verbrecher ließ eine Seniorin nachts in Katzwinkel nicht schlafen, sondern die laufende Toilettenspülung. Da ihr Handwerksbetrieb nachts nicht mehr zu erreichen war, wendete sie sich hilfesuchend an die Polizei Betzdorf. Schnell wurde durch zwei Polizeibeamte die blaue Uniform durch einen Blaumann und die Pistole durch eine Wasserrohrzange ersetzt und eine fachmännische Reparatur durchgeführt. Für Reparaturen am oder im Haus sollte jedoch auch weiterhin ein qualifizierter Handwerksbetrieb verständigt werden.