Veröffentlicht am 3. April 2017 von wwa

NEUWIED – vhs Neuwied für hohe Qualität zertifiziert – Sich selbst und sein Tun immer wieder hinterfragen, Potenziale zur Verbesserung erkennen und nie den Kunden aus den Augen verlieren – das ist das A und O für ein qualitätsorientiertes Unternehmen. Diese Grundlagen hat die Volkshochschule Neuwied schon vor 12 Jahren erkannt und damals erstmals an der „Lernerorientierten Qualitätstestierung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung“ (LQW) teilgenommen. LQW ist ein über Deutschland hinaus anerkanntes Verfahren, das Bildungsorganisationen testiert und einen Beitrag zur Organisations- und Qualitätsentwicklung leistet. Dabei werden verschiedene Qualitätsbereiche geprüft, im Workshop Ziele für die nächsten vier Jahre festgesetzt und das eigene Handeln in einem Selbstreport festgehalten.

Bei diesem Prozess wurde die vhs Neuwied von Ulrich Schumann, LQW Gutachter con!flex, begleitet, geprüft und jetzt erfolgreich zum dritten Mal retestiert. Schumann traf nach eigener Aussage in Neuwied auf ein motiviertes und qualifiziertes Team, das bereits von einem hohen Ausgangspunkt in das Verfahren startete. Er lobte unter anderem die Beratung von Teilnehmern und eine sehr gute Infrastruktur von Räumlichkeiten. Beides, Kundennähe und Ausstattung, ermöglichen erst ein erfolgreiches Lernen. Stolz auf seine Mitarbeiter in der vhs zeigte sich auch Michael Mang, kommissarischer vhs-Werkleiter. „Am Anfang stand der Satz: Wir wollen uns selbst verbessern. Mit viel Durchhaltevermögen und Nervenstärke haben Sie das geschafft und dafür möchte ich Danke sagen“, erklärte er.

Foto: (v.l.): Caroline Albert-Woll, Pädagogische Leiterin vhs, Ulrich Schumann LQW Gutachter con!flex, Michael Mang, kommissarischer vhs-Werkleiter, und Jutta Günther, Verwaltungsleiterin vhs, freuen sich über die neue Retestierung.