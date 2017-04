Veröffentlicht am 3. April 2017 von wwa

DAADEN – Farbenexplosion in der Sparkasse in Daaden – Die Kinder der Kita Regenbogen in Emmerzhausen bescheren mit ihrer Praktikantin Johanna Eckhoff den Besuchern der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Daaden derzeit ein beeindruckend „buntes“ Erlebnis. Stolz präsentieren die Kinder dort ihre farbenfrohen Kunstwerke als Ergebnis eines zuvor bearbeiteten Farbenprojekts. Johanna Eckhoff setzt mit dem Projekt „Wir reisen in das Farbenland“ den Wunsch einiger Kinder der „Schlumpfenbude“ um. Dieses ist Inhalt ihrer praktischen Ausbildung im Anerkennungsjahr.

Über drei Monate reisten die Kinder über das „Gelb-“ und „Rot-Land“- ins „Blau-Land“. Auf ihrer Reise durch die Länder wurde die Projektgruppe von „Gabi Gelb“, „Rita Rot“ und „Bruno Blau“ begleitet, die jedes Kind nach eigenen Ideen selbst gestalten durfte. Gemeinsam wurden mit viel Freude ein riesengroßer roter Feuervogel und ein blaues Aquarium gebastelt. Im Rahmen des Farbenprojektes gab es in der Kita weitere Aktivitäten, wie beispielsweise farbiges Essen, Traumreisen sowie verschiedene Aktionen mit gelber, roter und blauer Farbe. Außerdem konnte jedes Kind sein persönliches Farbenfühl-Buch mit den unterschiedlichsten Materialien erstellen. Dieses Buch ist jetzt gemeinsam mit einem Farbschleuderbild, Farbkreisen und jeweils einem Traumreise-Bild aus dem „Rot-“ und ,,Blau-Land“ in der Sparkassen-Geschäftsstelle in Daaden in einer Ausstellung zu sehen.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Geschäftsstelleleiter Alexander Schön befestigten die Kinder ihre Kunstwerke an den dafür vorgesehenen Stellwänden. Zur Eröffnung besuchten Eltern und Großeltern die Ausstellung und staunten nicht schlecht, als die Kinder einen Feuer- und einen Meerjungfrau-Tanz zum Besten gaben. Zum krönenden Abschluss gab es für alle leckere Knabbereien und einen Kindersekt.

Über dem Farbenprojekt stand für Johanna Eckhoff das Motto von Konfuzius „Sag es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde mich daran erinnern. Lass es mich selber tun, und ich werde es behalten“. Noch bis zum 7. April können sich alle Besucher der Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten an den Werken der kleinen Künstler erfreuen.