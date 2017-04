Veröffentlicht am 3. April 2017 von wwa

ENGERS – Villa Regenbogen-Kinder erforschen den Wackelzahn – „Warum wackelt mein Zahn?“ Mit dieser und vielen weiteren Fragen rund um das Thema Zähne beschäftigten sich die Vorschulkinder der städtischen Kindertagesstätte „Villa Regenbogen“ in Engers gemeinsam mit ihren Erzieherinnen. Die Kinder lernten den Unterschied zwischen Milchzähnen und bleibenden Zähnen kennen, erfuhren viel über Zahngesundheit, die richtige Putztechnik als auch über das „Arbeiten“ der Bakterien und dessen Folgen.

Zum Abschluss des mehrwöchigen Projekts besuchten die Vorschulkinder die Zahnarztpraxis von Dr. Kay Adelfang in Neuwied-Engers, der die Kinder gemeinsam mit seinem Team herzlich aufnahm. Mit viel Zeit, Geduld und Feingefühl erklärte er ihnen seine Arbeit und die Kids erzählten stolz von ihrem Zahnwissen. Und schnell waren sie alle Hemmungen los und erlebten zwar mit viel Neugierde aber auch mit Abstand all das, was einen „richtigen“ Zahnarztbesuch ausmacht.