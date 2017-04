Veröffentlicht am 3. April 2017 von wwa

NEUWIED – Rommersdorf Festspiele bieten wieder Kindertheater – Die Neuwieder Rommersdorf Festspiele haben seit jeher auch immer an die jüngsten Kulturfans gedacht und bestimmte Veranstaltungen am Morgen beziehungsweise Nachmittag auf Kinder abgestimmt. In diesem Jahr startet das Kinder- und Familienprogramm mit „Jim Knopf und die Wilde13“ am Dienstag, 20. Juni, um 10:00 Uhr. Dieses Mal benötigt Lummerland dringend einen Leuchtturm, deshalb reisen Lukas und Jim zu Herrn Tur-Tur. Doch ihr Plan wird durch die Piratenbande „Die Wilde 13“ einfach durchkreuzt. Das Musical nach Michael Ende ist für Kinder ab fünf Jahren und wird vom Ensemble der Burgfestspiele Bad Vilbel gespielt.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.