BONN – Fahndung: Unbekannter entwendet Geldbörse in Bonner Linienbus – Wer kennt diesen Mann? – Ein bislang Unbekannter steht im Verdacht, am 25. Februar in einem Linienbus im Bereich des ZOB am Bonner Hauptbahnhof einer 55 Jährigen ihre Geldbörse mit Geldkarten und Bargeld entwendet zu haben. Er wurde in dem Bus mit einer Kamera aufgezeichnet. Da bisherige

Ermittlungen nicht zur Feststellung der Identität des Unbekannten geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto des Mannes. Wer ihn kennt oder Hinweise auf seine Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 beim ermittelnden Kriminalkommissariat 36 zu melden.