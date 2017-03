Veröffentlicht am 31. März 2017 von wwa

BONN – Fahndung: Unbekannter versucht Schuhe in Kaufhaus zu entwenden – Wer kennt diesen Mann? – Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchte ein bislang Unbekannter am 30. Januar ein Kaufhaus in der Bonner Innenstadt mit drei Paar Schuhen aus der Auslage zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als er am Ausgang von einem Angestellten angehalten wurde, flüchtete er ohne die Ware aus dem Geschäft. Der Unbekannte wurde im Verkaufsbereich von einer Kamera aufgenommen. Da bisherige Ermittlungen nicht zur Klärung seiner Identität geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto des Mannes. Wer ihn kennt oder Hinweise auf seine Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 beim ermittelnden Kriminalkommissariat 36 zu melden.