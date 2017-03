13jährige Fußgängerin schwer verletzt

Veröffentlicht am 31. März 2017 von wwa

WALLMEROD – Fußgängerin durch Pkw erfasst – Donnerstagnachmittag, 30. März, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Philipp-Baldus-Straße in Wallmerod, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 13jährige Fußgängerin wollte hinter einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug die Fahrbahn überqueren und wurde dabei durch den Pkw einer 76jährigen Fahrerin erfasst. Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.