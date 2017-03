45jähriger Mofafahrer hat 2,48 Promille

Veröffentlicht am 31. März 2017 von wwa

ALPENROD – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung auf der L 288 – Am Donnerstagabend, 30. März, gegen 22:05 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Alpenrod, auf der Landesstraße 288 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 45jähriger Mofafahrer befuhr die Landesstraße 288 aus Richtung Alpenrod kommend in Richtung Lochum. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Eine nachfolgende 53jährige Autofahrerin kollidierte wenig später noch mit dem auf der Fahrbahnmitte liegenden Zweirad. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mofafahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alco-Test ergab 2,48 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit circa 8.500 Euro.