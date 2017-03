Friedhelm Kohl ist Präsident des SSV Weyerbusch

Veröffentlicht am 31. März 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Friedhelm Kohl ist wieder Präsident des SSV Weyerbusch – Die Mitgliederversammlung des Gesamtvereins des SSV Weyerbusch wurde geprägt durch die Neuwahl des Präsidiums. Friedhelm Kohl folgt dem aus beruflichen Gründen scheidenden Präsidenten Guido Barth und wird Präsident des SSV Weyerbusch. Es ist die zweite Amtszeit Kohls. Neben Barth gab Christian Müller, ebenfalls aus beruflichen Gründen, sein Amt als Geschäftsführer nach vier Jahren auf. Nachfolgerin wird Lisa Gutacker.

„Ein sehr ereignisreiches Jahr ist zu Ende gegangen“, sagte Guido Barth zu Beginn seines Geschäftsberichtes. Das Präsidium und der Beirat trafen auf seinen Sitzungen richtungsweisende Entscheidungen zu den Themen Steuern, Förderverein, Vereinsheim, gemütlicher Abend, Sportabzeichen und Satzung, um den Verein weiterhin zukunftsfähig aufzustellen. Barth sprach, bezogen auf den positiven Abschluss des Vertrages mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen hinsichtlich des Turnhallenneubaus (mit integriertem Vereinsheim) sowie dem im Anschluss entstehenden Kleinspielfeld, von einem „wahren Schmuckstück in Weyerbusch“, das in den kommenden Jahren entstehen soll. Der SSV liegt im Mitgliederbestand kurz vor der 1.000er Marke und gehört deutlich zu den 100 mitgliederstärksten Vereinen im Fußballverband Rheinland.

Während der Veranstaltung nahm das Präsidium auch Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder vor. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Lothar Schumacher geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Hartmut Hassel und Gerd Marenbach. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Hans Hammer, Ingrid Marenbach und Elke Hollerbach.

Dietmar Meuler wurde zudem zum Ehrenmitglied ernannt. Zehn Jahre ehrenamtliches Engagement im SSV wurde mit der Ehrenplakette in Silber an Robert Walterschen und Heinz-Helmut Schneider bestätigt. Die Ehrenplakette in Bronze, die für mindestens fünf Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand oder als Betreuer vergeben wird, erhielten Andreas Reinhardt und Alexander Völz.

Die Neuwahl des Präsidiums erfolgte im Anschluss, denn sowohl Präsident Guido Barth als auch Geschäftsführer Christian Müller gaben nach zwei bzw. vier Jahren ihre Ämter aus beruflichen Gründen freiwillig auf. Einstimmig zum neuen Präsidenten wurde Friedhelm Kohl gewählt, der bereits von 2001 bis 2011 Vereinspräsident des SSV war. Neue Geschäftsführerin ist Lisa Gutacker.

„Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und hoffe dem Rechnung tragen zu können“, so Kohl nach der Wahl. Er bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit und hofft in Zukunft auf die Unterstützung aller SSVler.

Die übrigen Positionen des SSV-Präsidiums bleiben unverändert. Vizepräsident ist Martin Trifan, Schatzmeister ist Heiko Zelmer. Als Beisitzerin steht dem Verein weiterhin Hanna Böhringer zur Verfügung. Hingegen schied Katja Becher auf eigenen Wunsch aus dem Beirat aus. Guido Barth steht dem SSV als Beisitzer beratend zur Seite. Jugendvorstandsvorsitzender bleibt Justus Hassel und Phillip Bohlscheid Internetbeauftragter. Kassenprüfer sind Elke Hollerbach, Hans Hammer und Udo Dietrich. (ssv) Fotos: Privat