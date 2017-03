Veröffentlicht am 31. März 2017 von wwa

NEUWIED – Offene Sporthallen in Engers und Neuwied – Sich richtig austoben, spielen und neue Sportarten ausprobieren, das sind die „Offenen Sporthallen“. Schon seit Jahren begeistert das kostenfreie Angebot des Kinder- und Jugendbüros gemeinsam mit ortsansässigen Vereinen die Jugendlichen in den Neuwieder Stadtteilen. In den Osterferien, jeweils vom 10. bis 13. April, ist es in Engers und Oberbieber wieder soweit. Kinder ab sieben Jahren und Jugendliche bis 15 Jahren können in der Turnhalle Engers jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr verschiedene Sportarten wie Tischtennis, Fußball, Handball oder Badminton ausprobieren. Die Turnhalle in Oberbieber öffnet von 15:00 bis 18:00 Uhr für Kinder zwischen sieben und 12 Jahren. Hier wird es viele Aktionen, Workshops und einen Erlebnisparcours geben. Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung nicht notwendig.