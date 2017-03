Mülltonnenbrand in frühen Morgenstunden in Willroth

Veröffentlicht am 31. März 2017 von wwa

WILLROTH – Mülltonnenbrand in Willroth – Am Donnerstagmorgen, 30. März, um 05:45 Uhr wurde der Polizei in Straßenhaus der Brand zweier Mülltonnen mitgeteilt. Die Hauseigentümer in der Sonnenstraße wurden von einem aufmerksamen Passanten geweckt. Die sofort hinzugerufene Feuerwehr aus Pleckhausen konnte das Feuer vor dem Übertritt auf das Gebäude löschen. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern noch an. Eventuelle Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de