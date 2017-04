Veröffentlicht am 2. April 2017 von wwa

PLECKHAUSEN – Mit Lego-NXT in die Welt der Technik eintauchen – Robotik-Programmierkurs für technikinteressierte Kinder Ende April – Einen zweitätigen „Robotik“-Programmier-Workshop bietet das Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Flammersfeld an. Er findet am Freitag, 28. April von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 29. April von 09:00 bis 13:00 Uhr im Jugendraum Pleckhausen statt.

Der Kurs richtet sich an interessierte Jungs und Mädchen ab zehn Jahren, die Spaß am Lego bauen haben und in die Welt der Computerprogrammierung einsteigen möchten. Die Teilnehmer können mit dem Lego NXT System Programmieren lernen und den Roboter zum Leben erwecken. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro. Weitere Infos und Anmeldung beim Jugendamt der Kreisverwaltung, Anna Beck unter Telefon: 0 26 81 81-25 13 oder per Email unter anna.beck@kreis-ak.de.