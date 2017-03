Veröffentlicht am 1. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Theaterworkshop der LandFrauen – Im kommenden Jahr feiern die LandFrauen 90 Jahre LandFrauenarbeit im Kreis Altenkirchen. Auf vielfachen Wunsch soll wieder eine Theatergruppe gebildet werden, die unter anderem bei einem großen Event am 11. März 2018 im Kulturwerk in Wissen auftreten kann. Ein erster Infoabend ist am Donnerstag, 13. April um 18:00 Uhr im Kulturhaus in Hamm. Die fachkundige Leitung dieser Theatergruppe hat wieder Christa Bitzer, die langjährige Leiterin der Theatergruppe Lampenfieber. Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen, mitzumachen. Anmeldung bei Brigitte Schreiner, Telefon: 02682/8517.