Veröffentlicht am 1. April 2017 von wwa

MITTELHOF – Amelodie und Band gastieren in Mittelhof – Einen guten Griff hatte wiederum Johannes Schmidt, Pächter des Restaurants „Lichtung“ am Campingplatz Eichenwald bei Mittelhof im Wisserland getan. Zu Gast war am Wochenende die Nachwuchssängerin Amelodie mit ihrer Band. Die junge Frau, mit richtigem Namen Amelie Pritz, begeisterte mit bekannten Rock-, Pop- und Schlagertiteln und dies in durchweg anspruchsvollen und eigenwilligen Versionen. Als Begleitmusiker glänzten Timo Fielbach (Schlagzeug), Daniel Mockenhaupt (Gitarre) und Jelli Fielbach als zweite Sängerin. Das talentierte Quartett hat sich in der Schönsteiner Musikschule „music space“ mit ihrem Leiter Stefan Quast zusammengefunden und möchte auch künftig gemeinsam auftreten. Darüber hinaus plant Amelodie eine musikalische Zukunft als Solistin. Bleibt zu hoffen, dass Johannes Schmidt auch bei seinem nächsten Event einen ähnlich guten Geschmack beweist und seinem Publikum einen erstklassigen Musikgenuss serviert.